Влада вирішила добити українців сумами в платіжках за комуналку – Рабінович

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 10:09

Нардеп попередив, що субсидій не буде, а тарифи лише ростимуть.

Новину передає «Преса України».

Депутат України від ОПЗЖ Вадим Рабінович зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що українська влада намагається добити свій народ подорожчанням комунальних послуг.

«2021 рік почався для українців з подорожчання комунальних послуг. Ось такий подаруночок від нашої влади, яка всіляко намагається добити свій народ! Ви тільки уявіть, що ті, у кого стандартна двокімнатна квартира, змушені будуть платити на тисячу гривень більше. А для тих, хто живе в приватному будинку, платіжки прийдуть з космічними сумами», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.

Депутат ВРУ нагадав, що з січня ціна на газ досягне рекорду за всю історію України, оскільки дорожчає також доставка газу.

«Деяким громадянам доведеться платити 14 гривень за куб. Якщо ж ви живете в будинку, то при середньому споживанні - 500 кубів газу на місяць - вам доведеться віддавати за опалення близько 4,5 тисяч гривень!» - підрахував нардеп.

Рабінович поцікавився, як оплачувати рахунки мешканцям села, пенсіонерам. За його словами, субсидія не допоможе, адже людям будуть частіше відмовляти. Нардеп особливо наголосив, що навесні будуть переглянуті тарифи на електроенергію, опалення та за утримання прибудинкової території.

«Ця влада замість того, щоб підтримувати свій народ, хоче втопити його в боргах. Через пандемію багато хто і так втратив роботу, кількість бідних людей зросла, але Зе-команді плювати. Вони і далі будуть плювати на людей заради збереження відносин з так званими західними партнерами!» - підсумував він.

Власть решила добить украинцев суммами в платежках за коммуналку! 2021 год начался для украинцев с подорожания... Опубликовано Вадим Рабинович Понедельник, 11 января 2021 г.

Нагадаємо, в деяких містах України проводяться акції протесту проти підвищення тарифів на газ.