В LG представили прозорий телевізор

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Стало відомо, чим телевізор LG вирізняється від інших прозорих телеекранів.
Новину передає «Преса України».
Компанія LG представила незвичний прозорий OLED-телевізор. Його діагональ - 55 дюймів. OLED Smart Bed можна легко приховати всередині меблів, зокрема на спинці ліжка. Новинка була представлена на виставці CES 2021.
Варто зазначити, що прозорий екран телевізора не є чимось новим. Раніше подібні розробки представляли Samsung, Panasonic, Xiaomi та інші компанії. Однак особливістю телевізора від LG є те, що прозорість екрану підвищили до рекордних показників.
Тим не менше, наразі невідомо, скільки коштуватиме такий телевізор та коли відбудеться старт його продажів.
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