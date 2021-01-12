В LG представили прозорий телевізор

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 09:26

Стало відомо, чим телевізор LG вирізняється від інших прозорих телеекранів.

Новину передає «Преса України».

Компанія LG представила незвичний прозорий OLED-телевізор. Його діагональ - 55 дюймів. OLED Smart Bed можна легко приховати всередині меблів, зокрема на спинці ліжка. Новинка була представлена на виставці CES 2021.

Варто зазначити, що прозорий екран телевізора не є чимось новим. Раніше подібні розробки представляли Samsung, Panasonic, Xiaomi та інші компанії. Однак особливістю телевізора від LG є те, що прозорість екрану підвищили до рекордних показників.

Тим не менше, наразі невідомо, скільки коштуватиме такий телевізор та коли відбудеться старт його продажів.