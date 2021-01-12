В Україні плюс 5116 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 09:03

Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 січня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив в Facebook свіжу статистику щодо ситуації з коронавірусом в Україні. За його даними, за минулу добу вірус виявили у 5116 осіб, одужати вдалось 15 951 пацієнту.

За минулу добу було проведено 41 682 тести на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях», - уточнив він.

5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 11 января 2021 г.

Також відомо, що за минулу добу померли 184 людей.