В Україні плюс 5116 хворих на коронавірус

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Свіжу статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 січня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив в Facebook свіжу статистику щодо ситуації з коронавірусом в Україні. За його даними, за минулу добу вірус виявили у 5116 осіб, одужати вдалось 15 951 пацієнту.
За минулу добу було проведено 41 682 тести на коронавірус.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях», - уточнив він.
5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 11 января 2021 г.
Також відомо, що за минулу добу померли 184 людей.
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