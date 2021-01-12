Премія за ефективність роботи та доведення до збитків Нафтогазу – Зеленському задали питання щодо Вітренка

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 08:22

Депутат «Оппоплатформи» вказав на абсурдність діяльності влади та Юрія Вітренка.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України від «Оппоплатформи» Ренат Кузьмін задав на своїй сторінці у соцмережі два запитання президенту України Володимиру Зеленському. Він поцікавився, чи повинен керівник Нафтогазу України Юрій Вітренко відправитися за ґрати, якщо збитки компанії від його керівництва в 2020 році склали 20 мільярдів гривень, а сам він виплатив собі премію в розмірі 6 мільйонів доларів за ефективну роботу?

«Якими міркуваннями керувалася влада, призначивши його віце-прем'єром і паливно-енергетичним міністром?» - задав друге питання народний обранець.

Два вопроса Зеленскому: 1. Должен ли руководитель Нафтогаза Украины отправиться за решетку, если убытки компании от... Опубликовано Ренатом Кузьминым Понедельник, 11 января 2021 г.

Нагадаємо, голова Нафтогазу Юрій Вітренко запропонував з 1 лютого обмежити ціну на газ для «вразливих» людей. Зокрема, він пропонує розраховувати її за формулою «ціна на європейських хабах мінус транспортування в Україну плюс гранична націнка постачальника».