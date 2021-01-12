Премія за ефективність роботи та доведення до збитків Нафтогазу – Зеленському задали питання щодо Вітренка 08:22
Українці в Дубаї – Стало відомо, хто з селебріті обрав собі розкішний курорт 07:04
Туреччина готова розпочати вакцинацію проти коронавірусу 06:34
Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту 13:28
Сумська відпочила в Буковелі й посміялась з місцевих мешканців 13:10
Про шкарпетки необхідно було думати раніше – Степанов відреагував на скарги українців 11:09
Черговий удар по Apple – Дуров закликав людей переходити на Android 09:40
Свіжа статистика – В Україні плюс 4288 хворих на коронавірус 08:33
Депутат «Оппоплатформи» вказав на абсурдність діяльності влади та Юрія Вітренка.
Новину передає «Преса України».
Народний депутат України від «Оппоплатформи» Ренат Кузьмін задав на своїй сторінці у соцмережі два запитання президенту України Володимиру Зеленському. Він поцікавився, чи повинен керівник Нафтогазу України Юрій Вітренко відправитися за ґрати, якщо збитки компанії від його керівництва в 2020 році склали 20 мільярдів гривень, а сам він виплатив собі премію в розмірі 6 мільйонів доларів за ефективну роботу?
«Якими міркуваннями керувалася влада, призначивши його віце-прем'єром і паливно-енергетичним міністром?» - задав друге питання народний обранець.
Два вопроса Зеленскому: 1. Должен ли руководитель Нафтогаза Украины отправиться за решетку, если убытки компании от...Опубликовано Ренатом Кузьминым Понедельник, 11 января 2021 г.
Нагадаємо, голова Нафтогазу Юрій Вітренко запропонував з 1 лютого обмежити ціну на газ для «вразливих» людей. Зокрема, він пропонує розраховувати її за формулою «ціна на європейських хабах мінус транспортування в Україну плюс гранична націнка постачальника».
08:22: Премія за ефективність роботи та доведення до збитків Нафтогазу – Зеленському задали питання щодо Вітренка
07:44: Знаменитий номер Зеленського-коміка виявився краденим
07:04: Українці в Дубаї – Стало відомо, хто з селебріті обрав собі розкішний курорт
06:34: Туреччина готова розпочати вакцинацію проти коронавірусу
13:28: Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.