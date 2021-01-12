Знаменитий номер Зеленського-коміка виявився краденим

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 07:44

Мова йде про комедійний номер, де артист нібито грає на роялі.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України від «Оппоплатформи» Ренат Кузьмін повідомив, що студія Володимира Зеленського «Квартал-95» запозичила відомий номер, де двоє артистів грають на роялі з приспущеними штанами.

«Пам'ятайте найвідоміший номер Зеленського в "Кварталі 95"? Ну, той, де він на роялі грав без рук? Несподіваний сучасний гумор, подумали ви тоді? Пропоную вашій увазі той же номер, тільки виконаний зовсім не Зеленським. Якісь мандрівні артисти просто взяли і вкрали цей номер у Зеленського. Років п'ятдесят тому. Навіть мелодію не змінили», - зазначив народний обранець на своїй сторінці у соцмережі.

Так, авторами відомої сцени є дует «The Freaking Brothers». В мережі Інтернет мало інформації про дует, однак є припущення, що коміки зі США. Нагадаємо, раніше студію Володимира Зеленського вже звинуватили у плагіаті. А саме гумористи «Дизель шоу» заявили, що їх сюжет про урок англійської повторили.