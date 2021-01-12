Українці в Дубаї – Стало відомо, хто з селебріті обрав собі розкішний курорт

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 07:04

У Дубаї свої чесно зароблені гроше залишили Тупицький, Тимошенко, Осадча та інші.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що українська та російська еліта обрала для зимових канікул ОАЕ. Саме тут було помічено колишню дівчину ексголови Офісу президента Андрія Богдана Анастасію Слічну.

Заступник голови Офісу Кирило Тимошенко разом з дружиною та сином теж дозволили собі розкішний відпочинок у Дубаї. До цього він був у Туреччині й, як відзначають джерела, перемістився у Єгипет.

Михайло Радуцький, депутат «Слуги народу» теж провів відпустку в Еміратах. Також там був помічений лава Конституційного суд Олександр Тупицький. Останній обрав собі королівську віллу в Дубаї Kempinski Palm Jumeirah, оренда якої коштує 300 000 гривень на добу.

Телеведуча Катя Осадча та чоловік Юрій Горбунов також полетіли на Перську затоку, де катаються на яхтах та відвідують модні бутіки. До слова, на Різдво російську та українську еліту розважала співачка Світлана Лобода. Квиток на її концерт коштував від 4 000 гривень.