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Туреччина готова розпочати вакцинацію проти коронавірусу

Аня Мартинюк 12 січня 2021, 06:34
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Туреччина готова розпочати вакцинацію проти коронавірусу

Масова вакцинація запланована на поточний тиждень. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 11 січня, турецький президент Раджеп Ердоган зробив важливу заяву. За його словам, вакцинація проти коронавірусу почнеться вже на цьому тижні. А саме 14-15 січня.

Як повідомило Анатолійське агентство новин, Туреччина також планує пом'якшувати коронавірусні обмеження. Нагадаємо, від початку пандемії у Туреччині зафіксували понад 2,3 мільйона випадки захворювання на коронавірус. Одужати вдалось майже 2,2 мільйонам осіб. 22 тисяч людей померли. 

До слова, масова вакцинація проти коронавірусу почалась в 51 країні.

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