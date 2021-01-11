В Україні продовжуються «тарифні» бунти

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Наразі люди протестують в трьох областях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що Чернівцях, Чернівецької області та Полтаві тривають так звані тарифні бунти. Люди невдоволені збільшенням тарифів на газопостачання.
Зокрема, в селі Атаки Хотинського району та в селі Мамаївці Кіцманського району помічено близько 170 людей.
За словами поліції, у населених пунктах люди безперервно рухаються по пішохідних переходах, таким чином блокуючи рух транспорту.
13:28: Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту
13:10: Сумська відпочила в Буковелі й посміялась з місцевих мешканців
11:09: Про шкарпетки необхідно було думати раніше – Степанов відреагував на скарги українців
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