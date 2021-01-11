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В Україні продовжуються «тарифні» бунти

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 14:07
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В Україні продовжуються «тарифні» бунти

Наразі люди протестують в трьох областях. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що Чернівцях, Чернівецької області та Полтаві тривають так звані тарифні бунти. Люди невдоволені збільшенням тарифів на газопостачання.

Зокрема, в селі Атаки Хотинського району та в селі Мамаївці Кіцманського району помічено близько 170 людей.

За словами поліції, у населених пунктах люди безперервно рухаються по пішохідних переходах, таким чином блокуючи рух транспорту.

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