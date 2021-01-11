В Україні продовжуються «тарифні» бунти

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 14:07

Наразі люди протестують в трьох областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що Чернівцях, Чернівецької області та Полтаві тривають так звані тарифні бунти. Люди невдоволені збільшенням тарифів на газопостачання.

Зокрема, в селі Атаки Хотинського району та в селі Мамаївці Кіцманського району помічено близько 170 людей.

За словами поліції, у населених пунктах люди безперервно рухаються по пішохідних переходах, таким чином блокуючи рух транспорту.