Після Різдва українці рвонули за кордон

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Про це розповіли українські прикордонники.
Новину передає «Преса України».
У прес-центрі Державної прикордонної служби України повідомили, що з 9 січня громадяни України почали активніше покидати батьківщину. Так, прикордонники зауважили, що перед деякими пунктами пропуску скупчилось до 300 автомобілів.
В результаті біло збільшено кількість прикордонних нарядів. Уточнюється, що за минулі вихідні держкордон перетнули 150 000 осіб і близько 30 000 автомобілів.
13:28: Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту
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