Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Після Різдва українці рвонули за кордон
  • В Індонезії розбився пасажирський літак
  • В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно

Після Різдва українці рвонули за кордон

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 13:51
Версія для друку
Після Різдва українці рвонули за кордон

Про це розповіли українські прикордонники. 

Новину передає «Преса України».

У прес-центрі Державної прикордонної служби України повідомили, що з 9 січня громадяни України почали активніше покидати батьківщину. Так, прикордонники зауважили, що перед деякими пунктами пропуску скупчилось до 300 автомобілів. 

В результаті біло збільшено кількість прикордонних нарядів. Уточнюється, що за минулі вихідні держкордон перетнули 150 000 осіб і близько 30 000 автомобілів.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції