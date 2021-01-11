Після Різдва українці рвонули за кордон

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 13:51

Про це розповіли українські прикордонники.

Новину передає «Преса України».

У прес-центрі Державної прикордонної служби України повідомили, що з 9 січня громадяни України почали активніше покидати батьківщину. Так, прикордонники зауважили, що перед деякими пунктами пропуску скупчилось до 300 автомобілів.

В результаті біло збільшено кількість прикордонних нарядів. Уточнюється, що за минулі вихідні держкордон перетнули 150 000 осіб і близько 30 000 автомобілів.