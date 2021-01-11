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Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 13:28
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Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту

Оренда елітної яхти коштує  $350 тисяч в місяць.

Новину передає «Преса України».

У телеграм- каналі «Картковий офіс» з’явились фото яхти, на якій політик Петро Порошенко разом із сім’єю відпочиває на Галапагоських островах.

«Сім'я п'ятого президента в кінці листопада на умовах анонімності орендувала одну з найдорожчих "на районі" яхт ARCHIMEDES з портом приписки в місті Бристоль», - йдеться в повідомленні. 

Вартість оренди такої яхти складає близько $350 тисяч в місяць. За попередніми даними, на борту яхти разом з Порошенком знаходяться ще 9 осіб. Також відомо, що місцеві журналісти хотіли поспілкуватися з Порошенком, однак борт підняв якір і зник у невідомому напрямку.

 

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