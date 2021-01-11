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Оренда елітної яхти коштує $350 тисяч в місяць.
Новину передає «Преса України».
У телеграм- каналі «Картковий офіс» з’явились фото яхти, на якій політик Петро Порошенко разом із сім’єю відпочиває на Галапагоських островах.
«Сім'я п'ятого президента в кінці листопада на умовах анонімності орендувала одну з найдорожчих "на районі" яхт ARCHIMEDES з портом приписки в місті Бристоль», - йдеться в повідомленні.
Вартість оренди такої яхти складає близько $350 тисяч в місяць. За попередніми даними, на борту яхти разом з Порошенком знаходяться ще 9 осіб. Також відомо, що місцеві журналісти хотіли поспілкуватися з Порошенком, однак борт підняв якір і зник у невідомому напрямку.
13:28: Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту
13:10: Сумська відпочила в Буковелі й посміялась з місцевих мешканців
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