Порошенко та Галапагоські острови – Колишній президент обрав собі розкішну яхту

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 13:28

Оренда елітної яхти коштує $350 тисяч в місяць.

Новину передає «Преса України».

У телеграм- каналі «Картковий офіс» з’явились фото яхти, на якій політик Петро Порошенко разом із сім’єю відпочиває на Галапагоських островах.

«Сім'я п'ятого президента в кінці листопада на умовах анонімності орендувала одну з найдорожчих "на районі" яхт ARCHIMEDES з портом приписки в місті Бристоль», - йдеться в повідомленні.

Вартість оренди такої яхти складає близько $350 тисяч в місяць. За попередніми даними, на борту яхти разом з Порошенком знаходяться ще 9 осіб. Також відомо, що місцеві журналісти хотіли поспілкуватися з Порошенком, однак борт підняв якір і зник у невідомому напрямку.