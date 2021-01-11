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Сумська відпочила в Буковелі й посміялась з місцевих мешканців

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 13:10
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Сумська відпочила в Буковелі й посміялась з місцевих мешканців

Актриса посміялась з місцевого діалекту. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що українська актриса Ольга Сумська поділилась зі своїми шанувальниками відео відпочинку у Карпатах. А саме на відомому курорті «Буковель».  

54-річна знаменитість познущалась з діалекту місцевих жителів.

«Ось такий краєвид. Зараз ми їдемо по трасі. Туйво, або вправо, або вліво – повертаємо сміливо», - зазначила вона.

https://www.instagram.com/p/CJ29oauhENN/?utm_source=ig_web_copy_link

До слова, Сумська також показала черги в Буковель під час локдауну, що викликало хвилю негативних коментарів у соцмережі Інстаграм. Інтернет-спільнота зауважила, що багатії «з жиру бісяться».

 

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