Сумська відпочила в Буковелі й посміялась з місцевих мешканців

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 13:10

Актриса посміялась з місцевого діалекту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що українська актриса Ольга Сумська поділилась зі своїми шанувальниками відео відпочинку у Карпатах. А саме на відомому курорті «Буковель».

54-річна знаменитість познущалась з діалекту місцевих жителів.

«Ось такий краєвид. Зараз ми їдемо по трасі. Туйво, або вправо, або вліво – повертаємо сміливо», - зазначила вона.

https://www.instagram.com/p/CJ29oauhENN/?utm_source=ig_web_copy_link

До слова, Сумська також показала черги в Буковель під час локдауну, що викликало хвилю негативних коментарів у соцмережі Інстаграм. Інтернет-спільнота зауважила, що багатії «з жиру бісяться».