На Україну чекає поступове похолодання

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 12:37

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди для українців. За її словами, у другий робочий день тижня Україна перебуватиме у зоні впливу потужної смуги високого атмосферного тиску. В результаті суттєвих опадів очікувати не варто.

«Щось трохи політає у західній частині, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині - але нічого особливого. В Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. І це все», - зазначила вона.

Стовпчики термометрів покажуть -2-7 градусів, на Півдні - близько нуля градусів. У більшості областей від 2 морозу до 2 градусів тепла.

13 січня циклон Bartosz значно ускладнить погоду на південному сході країни, на Сході та на Сумщині. Тут очікуються мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

«На решту території України впливатиме своїми фронтами північний циклон Dimitrios, який нарешті організує зимову омріяну картинку на вулиці - посипатиме снігом, без сильних снігопадів», - додала вона.

За прогнозом Діденко, температура повітря поступово знижуватиметься. В період 14-19 січня вночі температура досягне -14-20 градусів.