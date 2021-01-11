Київ назвали хорошим містом для дистанційної роботи

Про шкарпетки необхідно було думати раніше – Степанов відреагував на скарги українців 11:09
Черговий удар по Apple – Дуров закликав людей переходити на Android 09:40
Свіжа статистика – В Україні плюс 4288 хворих на коронавірус 08:33
Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи 10:26
Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський 09:49
Через нову політику WhatsApp користувачі побіжать в Telegram – Дуров 09:13
Добова кількість хворих на коронавірус в Україні вийшла на позначку 4846 осіб 08:35
Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу 13:40
Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються 13:10
WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook 12:39
Столиця України зайняла двадцяту сходинку з п’ятдесяти.
Новину передає «Преса України».
За даними Big 7 Travel, Київ увійшов до списку міст, в яких добре працювати дистанційно. За словами фахівців, столиця України є ідеальним місцем для людей, які бажають вивчати українську культуру протягом тривалого часу.
Також до списку з 50 міст увійшли Таллінн (Естонія), Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія). Вони зайняли перші позиції рейтингу, Київ – 20-е місце.
До слова, критеріями відбору міст стали доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла і їжі.
11:09: Про шкарпетки необхідно було думати раніше – Степанов відреагував на скарги українців
09:40: Черговий удар по Apple – Дуров закликав людей переходити на Android
08:33: Свіжа статистика – В Україні плюс 4288 хворих на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.