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Київ назвали хорошим містом для дистанційної роботи

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 11:56
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Київ назвали хорошим містом для дистанційної роботи

Столиця України зайняла двадцяту сходинку з п’ятдесяти. 

Новину передає «Преса України».

За даними Big 7 Travel, Київ увійшов до списку міст, в яких добре працювати дистанційно. За словами фахівців, столиця України є ідеальним місцем для людей, які бажають вивчати українську культуру протягом тривалого часу.

Також до списку з 50 міст увійшли Таллінн (Естонія), Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія). Вони зайняли перші позиції рейтингу, Київ – 20-е місце.

До слова, критеріями відбору міст стали доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла і їжі.

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