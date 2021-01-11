Київ назвали хорошим містом для дистанційної роботи

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 11:56

Столиця України зайняла двадцяту сходинку з п’ятдесяти.

Новину передає «Преса України».

За даними Big 7 Travel, Київ увійшов до списку міст, в яких добре працювати дистанційно. За словами фахівців, столиця України є ідеальним місцем для людей, які бажають вивчати українську культуру протягом тривалого часу.

Також до списку з 50 міст увійшли Таллінн (Естонія), Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія). Вони зайняли перші позиції рейтингу, Київ – 20-е місце.

До слова, критеріями відбору міст стали доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла і їжі.