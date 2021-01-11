Про шкарпетки необхідно було думати раніше – Степанов відреагував на скарги українців

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Максими Степанов заявив, що у людей був час придбати необхідне.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 січня, міністр МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він відреагував на обурення українців з приводу того, що під час локдауну немає можливості придбати такі речі, як шкарпетки.
За словами Степанова, шкарпетками треба було запасатися заздалегідь, оскільки про введення локдауну було оголошено 9 грудня.
«Тобто ми заздалегідь, за місяць, розповіли і показали, що буде можливо в країні, а що - неможливо. Досить чітко розповіли. Наприклад, які товари будуть у вільному продажу і можна буде спокійно їх купувати. Які магазини будуть відкриті - торгуватимуть продуктами харчування, засобами гігієни, побутовою хімією, медичними виробами, лікарськими засобами, а які магазини будуть закриті», - зазначив він.
Степанов також нагадав, що певні речі можна замовити онлайн.
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