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Ілон Маск знайшов альтернативу WhatsApp

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 10:27
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Ілон Маск знайшов альтернативу WhatsApp

Новина про намір WhatsApp роздавати персональну інформацію користувачів обурила навіть Ілона Маска. 

Новину передає «Преса України».

Засновник  Tesla і SpaceX Ілон Маск висловився з приводу зміни політики конфіденційності месенджера WhatsApp. Як відомо, WhatsApp попередив, що зливатиме конфіденційні дані користувачів для Facebook.

В результаті чимала кількість користувачів месенджера перейшла на Телеграм. Ілон Маск тим часом порадив користуватися месенджером Signal.

Нагадаємо, раніше у  WhatsApp повідомили, що передаватимуть Facebook номер мобільного телефону користувача, інформацію про транзакції, взаємодії з іншими людьми. Нові правила месенджера вступлять в силу 8 лютого.

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