Ілон Маск знайшов альтернативу WhatsApp

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 10:27

Новина про намір WhatsApp роздавати персональну інформацію користувачів обурила навіть Ілона Маска.

Новину передає «Преса України».

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск висловився з приводу зміни політики конфіденційності месенджера WhatsApp. Як відомо, WhatsApp попередив, що зливатиме конфіденційні дані користувачів для Facebook.

В результаті чимала кількість користувачів месенджера перейшла на Телеграм. Ілон Маск тим часом порадив користуватися месенджером Signal.

Нагадаємо, раніше у WhatsApp повідомили, що передаватимуть Facebook номер мобільного телефону користувача, інформацію про транзакції, взаємодії з іншими людьми. Нові правила месенджера вступлять в силу 8 лютого.