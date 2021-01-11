Ілон Маск знайшов альтернативу WhatsApp

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Новина про намір WhatsApp роздавати персональну інформацію користувачів обурила навіть Ілона Маска.
Новину передає «Преса України».
Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск висловився з приводу зміни політики конфіденційності месенджера WhatsApp. Як відомо, WhatsApp попередив, що зливатиме конфіденційні дані користувачів для Facebook.
В результаті чимала кількість користувачів месенджера перейшла на Телеграм. Ілон Маск тим часом порадив користуватися месенджером Signal.
Нагадаємо, раніше у WhatsApp повідомили, що передаватимуть Facebook номер мобільного телефону користувача, інформацію про транзакції, взаємодії з іншими людьми. Нові правила месенджера вступлять в силу 8 лютого.
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