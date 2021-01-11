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Черговий удар по Apple – Дуров закликав людей переходити на Android

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 09:40
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Черговий удар по Apple – Дуров закликав людей переходити на Android

Павло Дуров відреагував на монополію Apple та Google.

Новину передає «Преса України».

Засновник Вконтакте та Телеграма Павло Дуров вкотре заявив про небезпеку від Apple і Google. За його словами, вона більша, ніж блокування в Твіттері. За його словами, обираючи між Apple і Google, він рекомендує дати перевагу Android.

«Apple небезпечніша з цих двох компаній, тому що може повністю обмежити використовувані вами додатків, в той час як на Android ви можете самі встановлювати програми через APK», - наголосив Дуров.

Така заява прозвучала на тлі видалення соцмережі Parler з App Store і Google Play, яка стала популярною серед прихильників Дональда Трампа після того, як його заблокували у Твіттері. 

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