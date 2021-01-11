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Павло Дуров відреагував на монополію Apple та Google.
Новину передає «Преса України».
Засновник Вконтакте та Телеграма Павло Дуров вкотре заявив про небезпеку від Apple і Google. За його словами, вона більша, ніж блокування в Твіттері. За його словами, обираючи між Apple і Google, він рекомендує дати перевагу Android.
«Apple небезпечніша з цих двох компаній, тому що може повністю обмежити використовувані вами додатків, в той час як на Android ви можете самі встановлювати програми через APK», - наголосив Дуров.
Така заява прозвучала на тлі видалення соцмережі Parler з App Store і Google Play, яка стала популярною серед прихильників Дональда Трампа після того, як його заблокували у Твіттері.
09:40: Черговий удар по Apple – Дуров закликав людей переходити на Android
08:33: Свіжа статистика – В Україні плюс 4288 хворих на коронавірус
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