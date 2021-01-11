Поблизу Львова стався землетрус

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Підземні поштовхи були зафіксовані 10 січня.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 10 січня, в селі Луки Львівської області зафіксували землетрус магнітудою 1,9 за шкалою Ріхтера. У прес-службі ДСНС України зазначили, що негативних наслідків зафіксовано не було.
«10 січня о 13:13 в районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)», - йдеться в повідомленні.
Тим не менше, інцидент кваліфікували як «подія, щодо якої проводяться заходи».
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