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Поблизу Львова стався землетрус

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 09:01
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Поблизу Львова стався землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані 10 січня. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 січня, в селі Луки Львівської області зафіксували землетрус магнітудою 1,9 за шкалою Ріхтера. У прес-службі ДСНС України зазначили, що негативних наслідків зафіксовано не було.

«10 січня о 13:13 в районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)», - йдеться в повідомленні. 

Тим не менше, інцидент кваліфікували як «подія, щодо якої проводяться заходи».

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