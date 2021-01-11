Свіжа статистика – В Україні плюс 4288 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 11 січня 2021, 08:33

В Україні знову фіксують менше хворих за рахунок меншої кількості тестувань.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні зафіксували 4 288 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 133 дитини та 184 медпрацівників.

За минулу добу померли 68 пацієнтів. Одужали - 4819 осіб. Варто зазначити, що за добу було здійснено 16 061 тест. З них методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях», - зазначив міністр.

4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 10 января 2021 г.

Нагадаємо, за весь період спостереження в Україні захворіло – 1 119 314 осіб, одужало – 796 417 осіб, летальних випадків – 19 835, проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.