Свіжа статистика – В Україні плюс 4288 хворих на коронавірус 08:33
Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи 10:26
Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський 09:49
Через нову політику WhatsApp користувачі побіжать в Telegram – Дуров 09:13
Добова кількість хворих на коронавірус в Україні вийшла на позначку 4846 осіб 08:35
Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу 13:40
Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються 13:10
WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook 12:39
В Україні почали реєструвати російську вакцину від коронавірусу 12:12
Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ 11:42
Всеукраїнський локдаун – Українцям стали недоступні лампочки та шкарпетки 11:05
Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом 10:30
В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно 09:47
В Україні знову фіксують менше хворих за рахунок меншої кількості тестувань.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні зафіксували 4 288 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 133 дитини та 184 медпрацівників.
За минулу добу померли 68 пацієнтів. Одужали - 4819 осіб. Варто зазначити, що за добу було здійснено 16 061 тест. З них методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях», - зазначив міністр.
4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 10 января 2021 г.
Нагадаємо, за весь період спостереження в Україні захворіло – 1 119 314 осіб, одужало – 796 417 осіб, летальних випадків – 19 835, проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.
08:33: Свіжа статистика – В Україні плюс 4288 хворих на коронавірус
10:26: Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.