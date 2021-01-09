В Індонезії розбився пасажирський літак

Аня Мартинюк 09 січня 2021, 14:03

Літак авіакомпанії Sriwijaya Air прямував з Джакарти до Пантіанаку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що в Індонезії зазнав авіакатастрофи літак Боїнг 737-500. Пасажирське судно авіакомпанії Sriwijaya Air прямувало з Джакарти до міста Пантіанак. На його борту було 62 людини. Інформації про можливих вцілілих не поступало.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, літак зник p радарів через декілька хвилин після вильоту. В останнє він був помічений над акваторією Яванского моря в районі північної частини острова Ява.

За словами прес-секретаря Міністерства транспорту, літак вилетів о 14:36 (за західно-індонезійським часом) і планував прибути в Понтіанак о 16:15 (за західно-індонезійським часом).

До слова, вік літака складав 27 років. Пошуково-рятувальні роботи тривають.