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Меркель передрікла нові важкі «коронавірусні» тижні

Аня Мартинюк 09 січня 2021, 13:38
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Меркель передрікла нові важкі «коронавірусні» тижні

Зокрема, через завершення новорічних свят. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що найважчі дні пандемії попереду. За її прогнозом, сплеск захворюваності очікується у найближчі тижні. Її заява оприлюднена на сайті уряду ФРН.

«Це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає наша країна і багато європейських країн. Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії», - заявила вона.

Меркель особливо підкреслила, що медики у багатьох лікарнях працюють на межі моливостей. Вона також звернулась до жителів Німеччини з закликом обмежити контакти один з одним.

 

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