Finally - Супрун почала замітати сліди у Facebook

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Одіозна медреформаторка видалила сторінку, з якої часто глузували українці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 січня, стало відомо, одіозна американка Уляна Супрун, як і обіцяла, не написала жодного нового посту на сторінці у Фейсбук, де вона зазвичай давала примітивні поради, що обурювало українців. Так, після прощального посту колишня медреформаторка видалила сторінку у соцмережі.
«В Україні теж в соцмережах не все неспокійно. Уляна Супрун, після обіцянки нічого не писати в Фейсбук взагалі видалила свою офіційну сторінку з цієї соцмережі», - відзначили журналісти «Страни».
Тим не менше, особисту сторінку вона залишила активною.
10:26: Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи
09:49: Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський
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