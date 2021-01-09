Finally - Супрун почала замітати сліди у Facebook

Аня Мартинюк 09 січня 2021, 13:10

Одіозна медреформаторка видалила сторінку, з якої часто глузували українці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, одіозна американка Уляна Супрун, як і обіцяла, не написала жодного нового посту на сторінці у Фейсбук, де вона зазвичай давала примітивні поради, що обурювало українців. Так, після прощального посту колишня медреформаторка видалила сторінку у соцмережі.

«В Україні теж в соцмережах не все неспокійно. Уляна Супрун, після обіцянки нічого не писати в Фейсбук взагалі видалила свою офіційну сторінку з цієї соцмережі», - відзначили журналісти «Страни».

Тим не менше, особисту сторінку вона залишила активною.