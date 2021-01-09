Louis Vuitton придбав відомий ювелірний бренд

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На цю ціль було виділено $16 млрд.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що відомий виробник предметів розкоші LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton придбав американську ювелірну компанію Tiffany&Co. А саме за 15,8 млрд доларів.
Власник LVMH Бернар Арно, який є однією з найбагатших людей світу, зробить віце-президентом Tiffany свого сина Александра.
«Я радий вітати Tiffany та її талановитих співробітників у нашій групі. Tiffany – це легендарний бренд і значна емблема світового ювелірного ринку… Ми з оптимізмом дивимося на можливості Tiffany прискорювати своє зростання, впроваджувати інновації і залишатися в авангарді найзаповітніших життєвих досягнень і спогадів наших вимогливих клієнтів», – заявив Бернар Арно.
Нагадаємо, Tiffany&Co було засновано в 1837 році Чарльзом Льюїсом Тіффані і Джоном Ф. Янгом. Фірмови колір компанії є зареєстрованою торговою маркою.
10:26: Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи
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