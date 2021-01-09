В МОЗ розповіли, де українці можуть купити цигарки

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Максим Степанов запевнив, що з купівлею цієї продукції поблем не виникне.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, міністр МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він розповів, де українцям купувати цигарки під час локдауну, який діятиме з 8 січня до 24 січня. За словами Степанова, на сигаретні кіоски заборони не поширюються, тому курці можуть придбати необхідний їм товар безперешкодно у звичних для цього місцях.
«Що стосується реалізації сигарет - ще одне питання, яким дуже стурбоване населення. Їх ви можете з легкістю придбати в кіосках, оскільки там прийом відвідувачів не здійснюється. Постанова не передбачає призупинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і сигаретами, і батарейками», - заявив він.
Степанов нагадав, що заборона діє на прийом відвідувачів гіпермаркетами.
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