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Під час локдауну українці рвонули в Буковель

Аня Мартинюк 09 січня 2021, 11:10
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Під час локдауну українці рвонули в Буковель

В результаті в Івано-Франківській області утворились великі затори.

Новину передає «Преса України».

У перший день локдауну, 8 січня, автодорога в Буковель в Івано-Франківській області побачила чималий затор довжиною в кілометр. Про це повідомив журналіст Ярослав Іваночко. Він же й представив фото з місця події.

«Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в багатокілометровій черзі на Буковель», - зазначив він.

Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в кількакілометровій черзі на Буковель.

Опубликовано Ярославом Іваночко Пятница, 8 января 2021 г.

Як повідомлялось раніше, 8 січня в Україні стартував локдаун, який діятиме до 24 січня. 

 

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