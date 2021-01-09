Під час локдауну українці рвонули в Буковель

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В результаті в Івано-Франківській області утворились великі затори.
Новину передає «Преса України».
У перший день локдауну, 8 січня, автодорога в Буковель в Івано-Франківській області побачила чималий затор довжиною в кілометр. Про це повідомив журналіст Ярослав Іваночко. Він же й представив фото з місця події.
«Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в багатокілометровій черзі на Буковель», - зазначив він.
Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в кількакілометровій черзі на Буковель.Опубликовано Ярославом Іваночко Пятница, 8 января 2021 г.
Як повідомлялось раніше, 8 січня в Україні стартував локдаун, який діятиме до 24 січня.
10:26: Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи
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