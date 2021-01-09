Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи 10:26
Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський 09:49
Через нову політику WhatsApp користувачі побіжать в Telegram – Дуров 09:13
Добова кількість хворих на коронавірус в Україні вийшла на позначку 4846 осіб 08:35
Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу 13:40
Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються 13:10
WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook 12:39
В Україні почали реєструвати російську вакцину від коронавірусу 12:12
Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ 11:42
Всеукраїнський локдаун – Українцям стали недоступні лампочки та шкарпетки 11:05
Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом 10:30
В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно 09:47
Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистику 08:37
Італійська мафія почала полювати на вакцину проти коронавірусу 14:15
Жителі Харківщини почали протест проти підвищення цін на газ 13:39
Товар віднесли до забороненого для продажу.
Новину передає «Преса України».
Українська інтернет-спільнота продовжує ділитися враженнями з приводу локдауну. Раніше стало відомо, що ряд супермаркетів закрили відділення з непродовольчими товарами. Так, українці зауважили, що не можуть тепер купити навіть презервативи та батарейки.
На цих товарах також можна побачити записку, в якій пояснюється, чому українці не можуть купити цей товар. Зокрема, супермаркети посилаються на постанову КМУ від 9.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів".
До слова, під час локдауну магазини «Епіцентр» у Києві пускають до себе клієнтів попри заборону.
10:26: Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи
09:49: Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський
09:13: Через нову політику WhatsApp користувачі побіжать в Telegram – Дуров
08:35: Добова кількість хворих на коронавірус в Україні вийшла на позначку 4846 осіб
13:40: Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу
13:10: Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.