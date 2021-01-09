Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи

Аня Мартинюк 09 січня 2021, 10:26

Товар віднесли до забороненого для продажу.

Новину передає «Преса України».

Українська інтернет-спільнота продовжує ділитися враженнями з приводу локдауну. Раніше стало відомо, що ряд супермаркетів закрили відділення з непродовольчими товарами. Так, українці зауважили, що не можуть тепер купити навіть презервативи та батарейки.

На цих товарах також можна побачити записку, в якій пояснюється, чому українці не можуть купити цей товар. Зокрема, супермаркети посилаються на постанову КМУ від 9.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів".

До слова, під час локдауну магазини «Епіцентр» у Києві пускають до себе клієнтів попри заборону.