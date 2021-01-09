Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи 10:26
Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський 09:49
Через нову політику WhatsApp користувачі побіжать в Telegram – Дуров 09:13
Добова кількість хворих на коронавірус в Україні вийшла на позначку 4846 осіб 08:35
Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу 13:40
Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються 13:10
WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook 12:39
В Україні почали реєструвати російську вакцину від коронавірусу 12:12
Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ 11:42
Всеукраїнський локдаун – Українцям стали недоступні лампочки та шкарпетки 11:05
Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом 10:30
В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно 09:47
Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистику 08:37
Італійська мафія почала полювати на вакцину проти коронавірусу 14:15
Жителі Харківщини почали протест проти підвищення цін на газ 13:39
Депутат «Слуги народу» відреагував на незадоволення однопартійців з приводу локдауну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 січня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що його однопартійці бідкаються про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль перестав з ними комунікувати і «приймає неадекватні рішення».
«Наприклад, по локдауну. Ну, а що ви хотіли, колеги? Вашої сміливості зазвичай тільки на депутатський чат і вистачає. А ось все, що за його межами в потрібний момент чомусь викликає тільки загальний публічний одобрямс і таємну біганину по залу ВР з проханнями щось сказати, заявити або написати замість вас. Тому що раптом завтра доведеться попросити чергового Шмигаль влаштувати чергового депутатського помічника в чергову держспоживслужбу», - написав він.
В депутатском чате СН с утра причитания о том, что премьер-министр перестал коммуницировать с депутатами, и принимает...Опубликовано Александром Дубинским Пятница, 8 января 2021 г.
Дубінський порадив помовчати навіть «в самих кричущих випадках відвертого ідіотизму прем'єра і його міністрів» та спостерігати, як «моновлада перетворюється в монопосміховисько, в якому працевлаштовані ваші помічники і друзі».
10:26: Локдаун в Україні – Супермаркети перестали продавати презервативи
09:49: Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський
09:13: Через нову політику WhatsApp користувачі побіжать в Telegram – Дуров
08:35: Добова кількість хворих на коронавірус в Україні вийшла на позначку 4846 осіб
13:40: Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу
13:10: Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.