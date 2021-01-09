Моновлада перетворюється в монопосміховисько – Дубінський

Аня Мартинюк 09 січня 2021, 09:49

Депутат «Слуги народу» відреагував на незадоволення однопартійців з приводу локдауну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що його однопартійці бідкаються про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль перестав з ними комунікувати і «приймає неадекватні рішення».

«Наприклад, по локдауну. Ну, а що ви хотіли, колеги? Вашої сміливості зазвичай тільки на депутатський чат і вистачає. А ось все, що за його межами в потрібний момент чомусь викликає тільки загальний публічний одобрямс і таємну біганину по залу ВР з проханнями щось сказати, заявити або написати замість вас. Тому що раптом завтра доведеться попросити чергового Шмигаль влаштувати чергового депутатського помічника в чергову держспоживслужбу», - написав він.

В депутатском чате СН с утра причитания о том, что премьер-министр перестал коммуницировать с депутатами, и принимает... Опубликовано Александром Дубинским Пятница, 8 января 2021 г.

Дубінський порадив помовчати навіть «в самих кричущих випадках відвертого ідіотизму прем'єра і його міністрів» та спостерігати, як «моновлада перетворюється в монопосміховисько, в якому працевлаштовані ваші помічники і друзі».