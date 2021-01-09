Через нову політику WhatsApp користувачі побіжать в Telegram – Дуров

Аня Мартинюк 09 січня 2021, 09:13

Павло Дуров також поділився секретом успіху з Facebook.

Новину передає «Преса України».

Творець Вконтакте та Telegram Павло Дуров відреагував на зміну політики популярного месенджера WhatsApp. Як відомо, нові правила обмінника швидкими повідомленнями передбачають передачу конфіденційних даних користувачів для Facebook.

За словами Дурова, такий крок змусить користувачів WhatsApp надати перевагу Telegram. Він додав, що у Facebook навіть є цілий відділ, який займається пошуком відповіді на запитання, чому Telegram користується шаленою популярністю.

«Я щасливий заощадити Facebook десятки мільйонів доларів і безкоштовно роздати наш секрет: поважайте своїх користувачів. Мільйони людей обурені останньою зміною Умов WhatsApp, в яких тепер йдеться, що користувачі повинні передавати всі свої особисті дані в рекламну систему Facebook. Не дивно, що втеча користувачів з WhatsApp в Telegram, яке триває вже кілька років, прискорилась», - зазначив Дуров на своїй сторінці в Телеграм.

Він нагадав, що Telegram нараховує близько 500 мільйонів користувачів.