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В Україні знову фіксують менше кількість хворих за рахунок меншої кількості тестувань.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні зафіксували 4 846 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 168 дітей та 176 медпрацівників.
За минулу добу померли 80 пацієнтів. Одужали - 7 961 особа. Варто зазначити, що за добу було здійснено 26 494 тести. З них методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях», - зазначив він.
4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 8 января 2021 г.
Нагадаємо, за весь період спостереження в Україні захворіло – 1 110 015 осіб, одужало – 786 306 осіб, летальних випадків – 19 668, проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.
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08:35: Добова кількість хворих на коронавірус в Україні вийшла на позначку 4846 осіб
13:40: Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу
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