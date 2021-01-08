Україна дочекається справжнього снігу

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 14:12

У Криму вперше за останній час випаде сніг.

За прогнозом синоптиків, в Україні 9 та 10 січня стовпчики термометрів покажуть -3 +12 градусів. Місцями пройдуть дощ та сніг. Зокрема, у Криму в останній день тижня випаде сніг.

Також опади у вигляді снігу можна очікувати у Львові, Харкові, Дніпрі, Краматорську, Сєвєродонецьку, Трускавці.

В Одесі, Маріуполі, Затоці, Бердянську – дощ.