Україна дочекається справжнього снігу

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У Криму вперше за останній час випаде сніг.
За прогнозом синоптиків, в Україні 9 та 10 січня стовпчики термометрів покажуть -3 +12 градусів. Місцями пройдуть дощ та сніг. Зокрема, у Криму в останній день тижня випаде сніг.
Також опади у вигляді снігу можна очікувати у Львові, Харкові, Дніпрі, Краматорську, Сєвєродонецьку, Трускавці.
В Одесі, Маріуполі, Затоці, Бердянську – дощ.
13:40: Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу
13:10: Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються
12:39: WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook
12:12: В Україні почали реєструвати російську вакцину від коронавірусу
11:42: Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ
11:05: Всеукраїнський локдаун – Українцям стали недоступні лампочки та шкарпетки
10:30: Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом
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