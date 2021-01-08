Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 13:40

Юрій Камельчук нагадав, що від вакцинації проти коронавірусу помирають люди.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук зробив гучну заяву щодо вакцини від коронавірусу. За його словами, вакцина має шкідливі інгредієнти. Про це він написав у соцмережі.

«Вакцинація, на жаль, уже приносить смерті. Препарати містять давно відомі шкідливі інгредієнти. Політики демонструють нам псевдо вакцинацію зі шприцами без голок чи уколами через футболку. Сценаристи просування псевдопанацеї – просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок. Тільки як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор же не обманює», - поділився думками нардеп.

⛔️ Завтра Кабмін почне порушувати закони України, Конституцію України та базові права людини. Адже немає повноважень на... Опубликовано Юрій Камельчуком Четверг, 7 января 2021 г.

Він також назвав локдаун в Україні незаконним, адже він порушує закони, Конституцію України та базові права людини.