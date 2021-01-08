Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 13:10

Ряд українців влаштували з президентом фотосесію.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у перші дні нового року лідер України Володимир Зеленський відпочивав у Карпатах. В результаті непоміченим він не залишився. Чимало українців захотіли з ним сфотографуватися. Так, в Мережі з’явилось чимало знімків.

Зокрема, фото оприлюднили такі користувачі Інстаграм, як «tsipino_6», Сергій Бабич та інші. На фото президент позував усміхненим.

Відомо, що президент відпочиває на гірськолижному курорті «Буковель».