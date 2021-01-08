WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 12:39

Це передбачено новими правилами.

Новину передає «Преса України».

За даними видання ArsTechnica, Facebook матиме дані про номер телефону, відомості про транзакції, інформацію про мобільні пристрої користувачів, IP-адреси та інше завдяки WhatsApp. Обмінник миттєвими повідомленнями вирішив змінити політику конфіденційності.

«Як частина групи компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від цієї групи компаній і обмінюється нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, яку ми з ними ділимося, щоб допомогти працювати, надавати, покращувати, розуміти, налаштовувати, підтримувати і просувати наші послуги і їх пропозиції», - йдеться в нових правилах.

До слова, раніше 48 штатів США подали на Facebook до суду за монополізм на ринку шляхом купівлі Instagram і WhatsApp.