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Це передбачено новими правилами.
Новину передає «Преса України».
За даними видання ArsTechnica, Facebook матиме дані про номер телефону, відомості про транзакції, інформацію про мобільні пристрої користувачів, IP-адреси та інше завдяки WhatsApp. Обмінник миттєвими повідомленнями вирішив змінити політику конфіденційності.
«Як частина групи компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від цієї групи компаній і обмінюється нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, яку ми з ними ділимося, щоб допомогти працювати, надавати, покращувати, розуміти, налаштовувати, підтримувати і просувати наші послуги і їх пропозиції», - йдеться в нових правилах.
До слова, раніше 48 штатів США подали на Facebook до суду за монополізм на ринку шляхом купівлі Instagram і WhatsApp.
13:40: Депутат «Слуги народу» заявив про шкоду вакцини від коронавірусу
13:10: Зеленський в Буковелі – Відпочивальники охоче з ним фотографуються
12:39: WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook
12:12: В Україні почали реєструвати російську вакцину від коронавірусу
11:42: Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ
11:05: Всеукраїнський локдаун – Українцям стали недоступні лампочки та шкарпетки
10:30: Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом
09:47: В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно
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