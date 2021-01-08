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WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 12:39
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WhatsApp «зливатиме» дані про користувачів для Facebook

Це передбачено новими правилами. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання ArsTechnica, Facebook матиме дані про номер телефону, відомості про транзакції, інформацію про мобільні пристрої користувачів, IP-адреси та інше завдяки WhatsApp. Обмінник миттєвими повідомленнями вирішив змінити політику конфіденційності.

«Як частина групи компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від цієї групи компаній і обмінюється нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, яку ми з ними ділимося, щоб допомогти працювати, надавати, покращувати, розуміти, налаштовувати, підтримувати і просувати наші послуги і їх пропозиції», - йдеться в нових правилах.

До слова, раніше 48 штатів США подали на Facebook до суду за монополізм на ринку шляхом купівлі Instagram і WhatsApp.

  

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