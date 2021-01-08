В Україні почали реєструвати російську вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 12:12

Інформацію підтвердили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, міністр МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву, виступаючи на щоденному брифінгу. За його словами, вакцина від коронавірусу російського виробництва Супутник V надійшла в Державний експертний центр.

Раніше стало відомо, що харківська компанія «Біолік» показала заявку в МОЗ України на реєстрацію вакцини.

«Дійсно, 6 січня компанія "Біолік" подала заявку в Державний експертний центр. Далі вони повинні за законом подати ще реєстраційну форму, досьє, в якому потрібно відобразити результати всіх фаз клінічних випробувань. Нарешті ми побачимо не політичні гасла, а що таке ця російська вакцина. Далі можна буде говорити про якість цих документів і цієї вакцини», - прокоментував Степанов.

Раніше стало відомо, що харківська компанія «Біолік» готова розгорнути у себе виробництво російської антикоронавірусної вакцини.