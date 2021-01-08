Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 11:42

Стало відомо, скільки готовий платити Іран.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр Канади Ральф Гудейл заявив, що Іран вирішив виплатити 150 тисяч доларів компенсації за кожного загиблого внаслідок авіакатастрофи українського літака МАУ. Нагадаємо, повітряне судно було збите ракетою 8 січня 2019 року. В результаті загинули 176 осіб, більшість з яких громадяни Канади та Ірану.

Так, Канада розкритикувала суму компенсації, назвавши її недостатньою.

«Передбачено процес переговорів, який ще не почався. Тому поки рано конкретним цифрам з'являтися в суспільній площині, оскільки жодна із залучених сторін ще не мала ніякої можливості внести свої пропозиції», - наголосив Гудейл.

За його словами, Іран не може в односторонньому порядку приймати рішення щодо компенсацій й це питання буде обговорене між представниками 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.