Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ

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Стало відомо, скільки готовий платити Іран.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр Канади Ральф Гудейл заявив, що Іран вирішив виплатити 150 тисяч доларів компенсації за кожного загиблого внаслідок авіакатастрофи українського літака МАУ. Нагадаємо, повітряне судно було збите ракетою 8 січня 2019 року. В результаті загинули 176 осіб, більшість з яких громадяни Канади та Ірану.
Так, Канада розкритикувала суму компенсації, назвавши її недостатньою.
«Передбачено процес переговорів, який ще не почався. Тому поки рано конкретним цифрам з'являтися в суспільній площині, оскільки жодна із залучених сторін ще не мала ніякої можливості внести свої пропозиції», - наголосив Гудейл.
За його словами, Іран не може в односторонньому порядку приймати рішення щодо компенсацій й це питання буде обговорене між представниками 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.
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