Всеукраїнський локдаун – Українцям стали недоступні лампочки та шкарпетки

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 11:05

Певні товари доведеться замовляти онлайн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, в Україні стартував локдаун. У зв’язку з цим деякі магазини вирішили закрити відділи з засобами для прибирання, чищення взуття, лампочками, носками, колготками.

«За що заборонили черевики чистити? Чим ми завинили, що зобов'язані в брудному взутті ходити?», - зазначила журналістка Олена Скидан, додавши фото з магазину.

За что запретили ботинки чистить? Чем мы провинились, что обязаны в грязной обуви ходить? Опубликовано Еленой Скидан Четверг, 7 января 2021 г.

Тим не менше, наразі невідомо, чи покупці дійсно не зможуть придбати необхідний непродовольчий товар, чи ця частина локдауну буде знівельована.