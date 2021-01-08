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Певні товари доведеться замовляти онлайн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, в Україні стартував локдаун. У зв’язку з цим деякі магазини вирішили закрити відділи з засобами для прибирання, чищення взуття, лампочками, носками, колготками.
«За що заборонили черевики чистити? Чим ми завинили, що зобов'язані в брудному взутті ходити?», - зазначила журналістка Олена Скидан, додавши фото з магазину.
За что запретили ботинки чистить? Чем мы провинились, что обязаны в грязной обуви ходить?Опубликовано Еленой Скидан Четверг, 7 января 2021 г.
Тим не менше, наразі невідомо, чи покупці дійсно не зможуть придбати необхідний непродовольчий товар, чи ця частина локдауну буде знівельована.
12:12: В Україні почали реєструвати російську вакцину від коронавірусу
11:42: Канада гостро відреагувала на суму компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ
11:05: Всеукраїнський локдаун – Українцям стали недоступні лампочки та шкарпетки
10:30: Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом
09:47: В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно
08:37: Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистику
14:15: Італійська мафія почала полювати на вакцину проти коронавірусу
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