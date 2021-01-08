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Анатолій Улянов прокоментував останні події у США.
Новину передає «Преса України».
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив, що соцмережа заборонить поки ще чинному президенту США Дональду Трампу працювати на своїх платформах. А саме на невизначений термін. Цукерберг наголосив, що це пов’язано зі штурмом Каппітолію. За його словами, Трамп буде в бані щонайменше до дня інавгурації нового президента Джо Байдена.
Подію прокоментував український письменник Анатолій Улянов. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у кожному лібералі живе диктатор, а кожна велика корпорація - це тоталітарний режим.
Марк Цукерберг навсегда забанил Трампа. Это чтобы мы понимали, что в каждом либерале живёт диктатор, а каждая большая...Опубликовано Anatoli Ulyanov Четверг, 7 января 2021 г.
«Нічого демократичного ні в цих людях, ні в тому, як вони управляють своїми справами, немає. Це - продовження розпаду. Видавлюючи з соціальних мереж неугодних, ліберали створюють echo-chamber, і приречені костеніти в своїй консервативній ідеологі», - написав він.
За його словами, у США більше немає «нормальності» та політики, яка була вчора.
10:30: Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом
09:47: В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно
08:37: Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистику
14:15: Італійська мафія почала полювати на вакцину проти коронавірусу
13:39: Жителі Харківщини почали протест проти підвищення цін на газ
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