Тоталітарний режим – Улянов про бан Трампа Цукербергом

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 10:30

Анатолій Улянов прокоментував останні події у США.

Новину передає «Преса України».

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив, що соцмережа заборонить поки ще чинному президенту США Дональду Трампу працювати на своїх платформах. А саме на невизначений термін. Цукерберг наголосив, що це пов’язано зі штурмом Каппітолію. За його словами, Трамп буде в бані щонайменше до дня інавгурації нового президента Джо Байдена.

Подію прокоментував український письменник Анатолій Улянов. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у кожному лібералі живе диктатор, а кожна велика корпорація - це тоталітарний режим.

Марк Цукерберг навсегда забанил Трампа. Это чтобы мы понимали, что в каждом либерале живёт диктатор, а каждая большая... Опубликовано Anatoli Ulyanov Четверг, 7 января 2021 г.

«Нічого демократичного ні в цих людях, ні в тому, як вони управляють своїми справами, немає. Це - продовження розпаду. Видавлюючи з соціальних мереж неугодних, ліберали створюють echo-chamber, і приречені костеніти в своїй консервативній ідеологі», - написав він.

За його словами, у США більше немає «нормальності» та політики, яка була вчора.