В Україні розпочався локдаун – Можна все, якщо обережно

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Українцям нагадали, що дозволено і недозволено під час локдауну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, в Україні розпочався локдаун. Діятиме він до 24 січня. Відповідне рішення було прийняте Кабміном. Отож, за цей період діятимуть певні обмеження. Освітні установи не працюватимуть, за виключенням дитячих садків. Також не працюватимуть заклади харчування. Однак замовити їжу на виніс українці все ж зможуть.
Масові зібрання будь-якого характеру – заборонені, продаж непродовольчих товарів – заборонена, за виключенням продажу їх у магазинах, де більшість товарів продовольчі.
Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі. Також не заборонена робота аптек, оптик, ветеринарних аптек, АЗС, банків, баз обслуговування авто, поштових операторів, готелів.
Спортивні заходи професійних клубів дозволені, однак без глядачів.
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