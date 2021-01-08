Трамп публічно визнав перемогу Байдена

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Чинний лідер США представив відеозвернення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, президент США Дональд Трамп визнав перемогу на президентських виборах Джо Байдена. Трамп представив відео звернення до народу на своїй офіційній сторінці в Твіттері.
Так, у своїй промові Трамп заявив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня.
«Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної, впорядкованої передачі влади», - йдеться у заяві.
January 8, 2021
Така заява пролунала на тлі заяв про підбурювання з його боку людей до вторгнення в Каппітолій. Нагадаємо, в результаті штурму загинуло 4 людини.
08:37: Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистику
14:15: Італійська мафія почала полювати на вакцину проти коронавірусу
13:39: Жителі Харківщини почали протест проти підвищення цін на газ
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12:34: Меркель готова дати добро виробництву російської вакцини від коронавірусу «Супутник V»
11:50: Джо Байдена остаточно затвердили новим президентом США
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