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Трамп публічно визнав перемогу Байдена

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 09:11
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Трамп публічно визнав перемогу Байдена

Чинний лідер США представив відеозвернення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, президент США Дональд Трамп визнав перемогу на президентських виборах Джо Байдена. Трамп представив відео звернення до народу на своїй офіційній сторінці в Твіттері.

Так, у своїй промові Трамп заявив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня.

«Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної, впорядкованої передачі влади», - йдеться у заяві.

Така заява пролунала на тлі заяв про підбурювання з його боку людей до вторгнення в Каппітолій. Нагадаємо, в результаті штурму загинуло 4 людини.

 

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