Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 08 січня 2021, 08:37

Свіжу статистику представив міністр Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні зафіксували 5676 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 166 дітей та 179 медпрацівників. 6 січня було зафіксовано 8997 випадків захворювання.

За минулу добу померли 83 пацієнти. Одужали - 5 131 особа. Варто зазначити, що за добу було здійснено 20 192 тестувань.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях», - зазначив міністр МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, від сьогодні до 24 січня в Україні діє локдаун.