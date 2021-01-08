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Свіжу статистику представив міністр Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні зафіксували 5676 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 166 дітей та 179 медпрацівників. 6 січня було зафіксовано 8997 випадків захворювання.
За минулу добу померли 83 пацієнти. Одужали - 5 131 особа. Варто зазначити, що за добу було здійснено 20 192 тестувань.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях», - зазначив міністр МОЗ Максим Степанов.
Нагадаємо, від сьогодні до 24 січня в Україні діє локдаун.
08:37: Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистику
14:15: Італійська мафія почала полювати на вакцину проти коронавірусу
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