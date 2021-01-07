Італійська мафія почала полювати на вакцину проти коронавірусу

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 14:15

Відповідну заява зробила італійська поліція.

Новину передає «Преса України».

Італійський поліцейський орган, який стежить за проникненням мафії в економіку, повідомив, що мафія розпочала полювання на вакцину проти коронавірусу.

«Їх інтерес до вакцин обумовлений високим попитом і низьким початковим об’ємом постачання» - відзначила поліція.

Введення вакцин мільйонам людей є проблематичним для більшості урядів, і зараз правоохоронні органи готуються протистояти додатковій проблемі – злочинцям, які націлені на розподіл вакцин.

Минулого місяця генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток попередив, що вакцини стануть «рідким золотом 2021 року», передбачаючи крадіжки збоку злочинних банд. За його словами, злочинні організації, що мають зв'язки з органами охорони здоров'я, також можуть вимагати хабарів, щоб перейти до списку очікування.