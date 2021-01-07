Жителі Харківщини почали протест проти підвищення цін на газ

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Люди незадоволені рекордним підняттям ціни на газ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, у місті Валки Харківської області люди перекрили трасу Харків-Київ. Таким чином вони протестують проти збільшення тарифів на газопостачання. Також вони висловили солідарність жителям Полтавської області, які проводили таку ж акцію протесту.
Організатором протесту є Олексій Прокопенко. За його словами, траса буде недоступною з 12:00 до 13:00 години. Варто зазначити, що на місці події працюють правоохоронці.
Як відомо, у січні тариф на газ рекордно збільшиться до 14 гривень за куб.
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