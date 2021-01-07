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Презентація нового логотипу була помпезною.
Новину передає «Преса України».
Президент південнокорейської компанії Kia Kia Сон Хо Сун заявив про зміну логотипу. За його словами, цей крок демонструє готовність компанії до змін.
«Новий логотип Kia відображає прихильність компанії до ідеї стати уособленням змін та інновацій. Автомобільна індустрія переживає епоху швидкої трансформації, і Kia прагне бути в авангарді змін, адаптуючись до цих змін. Новий логотип символізує наше бажання надихати клієнтів, а наших співробітників - справлятися з тими викликами , які ставить перед нами галузь, що швидко змінюється галузь», - зазначив він.
Для демонстрації нового логотипу в місті Інчхон компанія задіяла 303 дрона, які одночасно випустили феєрверки. Це досягнення увійшло до Книги рекордів Гіннеса.
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13:20: Kia змінила логотип для авто
12:34: Меркель готова дати добро виробництву російської вакцини від коронавірусу «Супутник V»
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