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На Балі оновили вимоги для туристів

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 12:51
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На Балі оновили вимоги для туристів

Тепер туристам доведеться здавати не лише тест на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що на Балі розширили перелік вимог щодо тестування на коронавірус мандрівників. Усі мандрівники повинні будуть представляти або негативний результат ПЛР, або результат швидкого тесту на антиген. А саме з 9 січня.

Губернатор Балі Уейан Костер наголосив, що туристи, які прибувають на острів літаком, автомобілем або морським шляхом, повинні отримати негативний результат тесту протягом семи днів після в'їзду на Балі. 

Авіамандрівники повинні додатково звітувати про стан здоров’я за допомогою електронної картки про здоров’я (eHAC). Діти віком до 12 років не зобов’язані представляти результати тестування.

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