На Балі оновили вимоги для туристів

Жителі Харківщини почали протест проти підвищення цін на газ 13:39
Меркель готова дати добро виробництву російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» 12:34
Джо Байдена остаточно затвердили новим президентом США 11:50
Комісія ЄС затвердила вакцину проти коронавірусу Moderna 11:21
Це не Америка: Як Європа реагує на бунт прихильників Трампа 10:40
Річниця катастрофи українського Boeing 737: Іранський міністр висловив слова співчуття 09:13
Париматч казино – Ваш надежный друг в мире азартных игр 14:37
Різдво в Україні очікується теплим та дощовим – синоптик 13:18
Всесвітньовідомий люксовий бренд видалив сторінки у соцмережах 11:38
Тепер туристам доведеться здавати не лише тест на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що на Балі розширили перелік вимог щодо тестування на коронавірус мандрівників. Усі мандрівники повинні будуть представляти або негативний результат ПЛР, або результат швидкого тесту на антиген. А саме з 9 січня.
Губернатор Балі Уейан Костер наголосив, що туристи, які прибувають на острів літаком, автомобілем або морським шляхом, повинні отримати негативний результат тесту протягом семи днів після в'їзду на Балі.
Авіамандрівники повинні додатково звітувати про стан здоров’я за допомогою електронної картки про здоров’я (eHAC). Діти віком до 12 років не зобов’язані представляти результати тестування.
13:39: Жителі Харківщини почали протест проти підвищення цін на газ
13:20: Kia змінила логотип для авто
12:34: Меркель готова дати добро виробництву російської вакцини від коронавірусу «Супутник V»
11:50: Джо Байдена остаточно затвердили новим президентом США
11:21: Комісія ЄС затвердила вакцину проти коронавірусу Moderna
10:40: Це не Америка: Як Європа реагує на бунт прихильників Трампа
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.