Меркель готова дати добро виробництву російської вакцини від коронавірусу «Супутник V»

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Стало відомо, що для цього необхідно зробити.
Новину передає «Преса України».
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила президенту Росії Володимиру Путіну, що вона «відкрита для ідеї» використання європейських виробничих потужностей для збільшення виробництва російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».
Однак такий хід подій можливий лише тоді, коли Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить російську вакцину «Супутник V». В агентстві тим часом заявили, що не отримували заявку на затвердження вакцини, але сторони перебувають на ранній стадії взаємодії.
Прес-секретар міністерства охорони здоров'я Німеччини Себастьян Гюльде заявив в свою чергу, що потенційне виробництво російської вакцини в ЄС вже обговорювалося між міністром охорони здоров'я Єнсом Шпаном та його російським колегою. Діалог відбувся у грудні.
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