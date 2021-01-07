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Джо Байдена остаточно затвердили новим президентом США

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 11:50
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Джо Байдена остаточно затвердили новим президентом США

Конгрес затвердив обрання Байдена.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, Сенат і Палата представників затвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. Так, обидві палати Конгресу США відхилили заперечення про спірні результати в ряді штатів. Це означає, що оскаржити результати виборів тепер неможливо. 

Нагадаємо, вибори у США пройшли 3 листопада. Демократ Джо Байден набрав 306 з 270 необхідних голосів. У його суперника Дональда Трампа 232 голоси.

Як повідомлялось раніше, прихильники Трампа влаштували заворушення у Капітолії. За попередніми даними, загинули 4 людини. Згодом протестуючих розігнали, а дебати у Конгресі відновилися.

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