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Конгрес затвердив обрання Байдена.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, Сенат і Палата представників затвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. Так, обидві палати Конгресу США відхилили заперечення про спірні результати в ряді штатів. Це означає, що оскаржити результати виборів тепер неможливо.
Нагадаємо, вибори у США пройшли 3 листопада. Демократ Джо Байден набрав 306 з 270 необхідних голосів. У його суперника Дональда Трампа 232 голоси.
Як повідомлялось раніше, прихильники Трампа влаштували заворушення у Капітолії. За попередніми даними, загинули 4 людини. Згодом протестуючих розігнали, а дебати у Конгресі відновилися.
11:50: Джо Байдена остаточно затвердили новим президентом США
11:21: Комісія ЄС затвердила вакцину проти коронавірусу Moderna
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