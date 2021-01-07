Це не Америка: Як Європа реагує на бунт прихильників Трампа

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 10:40

Національні лідери та лідери ЄС закликають поважати демократію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що європейські політики висловили занепокоєння з приводу «надзвичайно тривожних» сцен, коли прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію та конфліктували з поліцією у Вашингтоні на тлі спроби оголосити про поразку президента США Дональда Трампа та перемогу Джо Байдена.

Глава зовнішньої політики ЄС Йозеп Боррелл рішуче засудив заворушення, заявивши, що «Це не Америка».

«В очах світу американська демократія сьогодні опинилася в облозі. Це невидимий напад на демократію США, її інститути та верховенство права. Це не Америка. Результати виборів 3 листопада повинні бути повністю дотримані», - заявив він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав заворушення «шокуючими», додавши, що «результат цих демократичних виборів потрібно поважати».

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон описав ці сцени насилля як «ганебні», додавши, що Сполучені Штати виступають за демократію у всьому світі, і зараз життєво важливо, щоб відбулася мирна і впорядкована передача влади.

Голландський прем'єр-міністр Марк Рутте тим часом закликав Трампа визнати Байдена наступним президентом.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що слідкував за новинами, що надходять з Капітолію у Вашингтоні.

«Я вірю в силу демократії США. Президентство Джо Байдена переживе цей період напруженості та об'єднає американський народ», - заявив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас написав у своєму Twitter, що «вороги демократії будуть раді побачити ці епатажні кадри», порівнявши події з протестами проти обмежень на тлі пандемії, коли протестуючі намагалися взяти штурмом будівлю парламенту Німеччини в серпні минулого року.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен заявила, що вірить в силу інституцій США та демократію.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав Конгрес США «храмом демократії» і додав, що США повинні забезпечити мирну передачу влади Байдену.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що насильницькі дії проти американських інституцій є серйозною атакою проти демократії й потрібно поважати волю та голос американського народу.

Також протести засудили офіційні представники Словаччини та Данії.