Комісія ЄС затвердила вакцину проти коронавірусу Moderna

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 11:21

Це вже друга вакцина, яка була схвалена комісією ЄС.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що комісія ЄС схвалила використання вакцини Moderna для боротьби з коронавірусом. Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало застосовувати вакцину людям старше 18 років. У клінічному дослідженні, в якому брали участь близько 28 000 людей, вакцина з двома дозами мРНК була ефективною на 94,1% у профілактиці випадків COVID-19 та майже на 91% - у профілактиці важких наслідків.

Виробники вакцини готові надати більше інформації протягом наступних двох років, зокрема про те, скільки триває імунітет, і чи вакцина запобігає передачі вірусу. Але рішення Європейського агентства з лікарських засобів означає, що вакцина безпечна, ефективна і готова до використання.

«Ця вакцина надає нам ще один інструмент для подолання нинішньої надзвичайної ситуації», - зазначив виконавчий директор агентства Емер Кук.

Поставки перших 160 мільйонів доз вакцини почнуться наступного тижня. Нагадаємо, раніше європейська комісія дала зелене світло вакцині BioNTech/Pfizer. До слова, вартість Модерни складає 18 доларів за дозу, а вакцини BioNTech/Pfizer – 12 доларів за дозу.