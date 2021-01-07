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Комісія ЄС затвердила вакцину проти коронавірусу Moderna

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 11:21
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Комісія ЄС затвердила вакцину проти коронавірусу Moderna

Це вже друга вакцина, яка була схвалена комісією ЄС.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що комісія ЄС схвалила використання вакцини Moderna для боротьби з коронавірусом. Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало застосовувати вакцину людям старше 18 років. У клінічному дослідженні, в якому брали участь близько 28 000 людей, вакцина з двома дозами мРНК була ефективною на 94,1% у профілактиці випадків COVID-19 та майже на 91% - у профілактиці важких наслідків.

Виробники вакцини готові надати більше інформації протягом наступних двох років, зокрема про те, скільки триває імунітет, і чи вакцина запобігає передачі вірусу. Але рішення Європейського агентства з лікарських засобів означає, що вакцина безпечна, ефективна і готова до використання.

«Ця вакцина надає нам ще один інструмент для подолання нинішньої надзвичайної ситуації», - зазначив виконавчий директор агентства Емер Кук.

Поставки перших 160 мільйонів доз вакцини почнуться наступного тижня. Нагадаємо, раніше європейська комісія дала зелене світло вакцині BioNTech/Pfizer. До слова, вартість Модерни складає 18 доларів за дозу, а вакцини BioNTech/Pfizer – 12 доларів за дозу.

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