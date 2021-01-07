В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 09:53

Свіжу статистику представив міністр Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні зафіксували 8 997 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 227 дітей та 385 медпрацівників. За добу було здійснено 54 438 тестувань. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 6 января 2021 г.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях», - розповів він.

На жаль, за минулу добу померли 148 пацієнтів, у яких був коронавірус. Ситуація в регіонах наступна.

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.