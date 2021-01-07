В Україні побільшало хворих на коронавірус

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Свіжу статистику представив міністр Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні зафіксували 8 997 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 227 дітей та 385 медпрацівників. За добу було здійснено 54 438 тестувань. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 6 января 2021 г.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях», - розповів він.
На жаль, за минулу добу померли 148 пацієнтів, у яких був коронавірус. Ситуація в регіонах наступна.
Вінницька область – 250 випадків;
Волинська область – 142 випадки;
Дніпропетровська область – 414 випадків;
Житомирська область – 463 випадки;
Закарпатська область – 111 випадків;
Івано-Франківська область – 137 випадків;
Київська область – 480 випадків;
Кіровоградська область – 82 випадки;
Луганська область – 331 випадок;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 411 випадків;
Полтавська область – 389 випадків;
Рівненська область – 326 випадків;
Сумська область – 505 випадків;
Тернопільська область – 198 випадків;
Херсонська область – 147 випадків;
Хмельницька область – 411 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 161 випадок;
Чернігівська область – 413 випадків.
10:40: Це не Америка: Як Європа реагує на бунт прихильників Трампа
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