Річниця катастрофи українського Boeing 737: Іранський міністр висловив слова співчуття

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 09:13

Іранська сторона вкотре пообіцяла покарати винних та надати компенсацію сім’ям загиблих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття сім'ям жертв катастрофи українського літака в першу річницю цього нещасного випадку.

«Ми з важкими серцями вшановуємо пам’ять жертв трагедії PS752. Ніщо не може компенсувати втрату близьких людей. Єдине, що ми можемо зробити, це надати компенсацію відповідно до діючих міжнародних норм і притягнути винних до відповідальності. Справедливість буде виконана», - зазначив він у своєму твітері.

Нагадаємо, 8 січня 2019 року Боїнг 737, що прямував з Тегерана до Києва, зазнав аварії незабаром після вильоту, внаслідок чого загинули всі 176 людей на борту, в основному громадяни Ірану та Канади. Іран заявив, що літак був збитий зенітною ракетою через людську помилку. Серед загиблих 11 громадян України.