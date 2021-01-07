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Іранська сторона вкотре пообіцяла покарати винних та надати компенсацію сім’ям загиблих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття сім'ям жертв катастрофи українського літака в першу річницю цього нещасного випадку.
«Ми з важкими серцями вшановуємо пам’ять жертв трагедії PS752. Ніщо не може компенсувати втрату близьких людей. Єдине, що ми можемо зробити, це надати компенсацію відповідно до діючих міжнародних норм і притягнути винних до відповідальності. Справедливість буде виконана», - зазначив він у своєму твітері.
Нагадаємо, 8 січня 2019 року Боїнг 737, що прямував з Тегерана до Києва, зазнав аварії незабаром після вильоту, внаслідок чого загинули всі 176 людей на борту, в основному громадяни Ірану та Канади. Іран заявив, що літак був збитий зенітною ракетою через людську помилку. Серед загиблих 11 громадян України.
09:13: Річниця катастрофи українського Boeing 737: Іранський міністр висловив слова співчуття
14:37: Париматч казино – Ваш надежный друг в мире азартных игр
13:18: Різдво в Україні очікується теплим та дощовим – синоптик
11:38: Всесвітньовідомий люксовий бренд видалив сторінки у соцмережах
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