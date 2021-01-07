В результаті штурму Капітолію загинуло 4 людини

Аня Мартинюк 07 січня 2021, 08:37

Прихильників Дональда Трампа, які влаштували протест, уже вивели з Капітолію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що щонайменше чотири людини загинули внаслідок штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Про це повідомила американська поліція.

Раніше поліція підтвердила смерть однієї жінки, яка загинула від вогнепальних поранень. Згодом начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті уточнив, що її застрелив співробітник поліції Капітолію в цивільному.

«Це трагічний випадок, і я висловлюю свої співчуття родині та друзям жертви», - додав він.

Хоча поліція Капітолію є окремим правоохоронним органом, ніж відділ поліції округу Колумбія, останній розпочне розслідування внутрішніх справ щодо стрілянини. Конті додав, що інші три жертви - одна жінка та два чоловіка, загинули в результаті «окремих надзвичайних ситуацій».

Тим часом постраждали щонайменше 14 поліцейських. Щонайменше 52 людини були заарештовані, переважна більшість з яких, 47, були взяті під варту за порушення наказу щодо комендантського часу мера Мюріель Боузер. Арешти тривають.

Нагадаємо, 6 січня біля Капітолію почалися масові заворушення, оскільки Сенат повинен був затвердити результати президентських виборів. Заворушення почали прихильники Дональда Трампа, які не погодились з результатами голосування. Сам Трамп заявив, що його голоси вкрали. Згодом Капітолій очистили від протестуючих.